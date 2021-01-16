من داخل سيارتها.. ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور لها

وظهرت ريهام أيمن، بالصور "السيلفي" من داخل سيارتها، وعلقت عليها: "لكن اولا دعني التقط صورة سيلفي".
وكانت اخر مشاركات ريهام أيمن الفنية، في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام، وزوجها شريف رمزي، والفنان احمد فلوكس، ورشا مهدي.
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يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.
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