ويكيبيديا يخطئ في عيد ميلاد نجوى فؤاد.. والفنانة ترد

تحتفل اليوم السبت 16 يناير، الفنانة نجوى فؤاد، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.

وأخطأ موقع توثيق المعلومات «ويكيبيديا» في عيد ميلاد الفنانة نجوى فؤاد، التي اختصت «دوت الخليج» بالرد على شائعة إصابتها بـ كورونا، وتصحيح تاريخ ميلادها.