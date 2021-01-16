ميلاد ووفاة النجوم.. ويكيبديا يخطئ مع نجوى فؤاد.. قصة زواج ماجدة وإيهاب نافع

وقد كشف الاعلامي والمذيع معتز الدمرداش أن شخصية والدته الفنانة الراحلة كريمه مختار في المنزل مؤكدا انه تلقي هذا السؤال عدة مرات من المعجبين منذ ظهور مسلسل حمادة عزو .

وأضاف: امي كانت لا تعرف "الحال المايل" وهي حنينة وطيبه في كل شئ لكن أمام المبادئ والقيم تظهر بشكل مختلف تماما.

وأشار إلى كريمه مختار كانت اجتماعية جدا وتعشق تجمع العائلة وليس لها حفلات الوسط الفني، قائلا: امي كانت صارمه للغاية خصوصا في تربيتي انا واخي وقت اللزوم فقط.

تحتفل اليوم السبت 16 يناير، الفنانة نجوى فؤاد، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية. وأخطأ موقع توثيق المعلومات «ويكيبيديا» في عيد ميلاد الفنانة نجوى فؤاد، التي اختصت «دوت الخليج» بالرد على شائعة إصابتها بـ كورونا، وتصحيح تاريخ ميلادها. وقالت نجوى فؤاد فى تسجيل صوتى لـ "دوت الخليج": أنا بخير وكل ما يتردد بشأن إصابتى بفيروس كورونا غير صحيح. وأضافت نجوى: "أنا بخير وبصحة جيدة وسأحتفل بعيد ميلادى يوم 16 يناير الحالى وليس كما نشر أنه يوم 6 يناير. وأشارت نجوى ، إلى أنها تشارك حاليا فى عمل درامى جديد من المقرر أن يرى النور فى رمضان المقبل وتتمنى أن يعم السلام والصحة على الأمة العربية ككل وأن يبعد عنا الفيروس اللعين. تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم، السبت 16 يناير، بعيد ميلادها الـ41، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، والتي بدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب». ياسمين عبد العزيز، ارتبط اسمها خلال الفترة الأخيرة بشقيقها «وائل» الذي عارض زواجها من الفنان أحمد العوضي، وحدثت الأزمة بينهما، وذلك بعدما قام «شقيق ياسمين» بإفشاء علاقة شقيقته مع العوضي عبر السوشيال ميديا، وكانت سببا فى هجوم كثير من النجوم عليه، فضلا عن الدخول فى التراشق بالألفاظ مع الفنان أحمد العوضى. ولكن الفنان أحمد العوضى قرر أن يخمد النار التى تلتهم كل أخضر ويابس، معلقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وساخرا من الشائعة: "إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا". وأسدل الستار أخيرا على الجدل المثار حول علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى باعتراف كل منهما بحبه للآخر بعد وصلة من التراشق بين أحمد العوضى وشقيق ياسمين عبد العزيز، وهى العلاقة التى شغلت محبيهما من الجمهور وداخل الوسط الفنى، خاصة أن ياسمين عبد العزيز كانت تمر بفترة عصيبة بعد انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة وخلافها الحاد مع الفنانة ريهام حجاج الذى تزوجت منه. واختتمت الأزمة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها في ديسمبر 2020، بقيام الشقيق بنشر صورة له معها، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووجه لـ «ياسمين» رسالة بعد الشائعات التي ترددت حول انفصالها عن زوجها أحمد العوضي. وكتب وائل عبد العزيز، في تعليقه على صورته مع شقيقته: «ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مَش عايز حاجة من الدنيا غير اني اشوفك ناجحة ومرتاحة في اختياراتك بالشكل اللي يليق بيكي».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميلاد ووفاة النجوم.. ويكيبديا يخطئ مع نجوى فؤاد.. قصة زواج ماجدة وإيهاب نافع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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