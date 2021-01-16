فنانة لبنانية شهيرة تعلن إصابتها بكورونا

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة اللبنانية عبير نعمة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012