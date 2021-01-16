نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يتعاون مع أحمد موزة وحمو بيكا في أغنية "سوق الصحاب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان عمر كمال عن تعاونه مع مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وأحمد موزة في عمل غنائي جديد يحمل اسم "سوق الصحاب".

ونشر عمر كمال صورة تجمعه بحمو بيكا وموزة وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : عمر وبيكا موزة في سوق الصحاب قريباً.

يشار أن المطرب عمر كمال سيقوم بغناء الأغنية الرئيسية لفيلم "الشنطة" ، وأن الأغنية من كلمات وألحان الموسيقار أشرف عبدالمنعم.

واحتفل عمر كمال، مؤخرا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 علي يوتيوب. ويعد مهرجان " انتي معلمة " غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.

و كان قد كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا والتي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته "أنتي معلمة" الذي يجمعه بحمو بيكا.