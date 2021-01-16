الصين.. اكتشاف أقدم قصر يرجع إلى 5300 عام

الصين.. اكتشاف أقدم قصر يرجع إلى 5300 عاماكتشفت السلطات الصينية أقدم قصر بها حتى الآن في مقاطعة خنان بوسط البلاد، ما مد تاريخ الصين في بناء القصور بنحو 1000 عام.

ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" رئيس الجمعية الصينية للآثار، وانغ وي، قوله: إن القصر القديم اكتشف في موقع شوانغهوايشو، الذي يعتقد أنه يقدم برهانا هاما جديدا على أصل الحضارة الصينية التي يزيد تاريخها على 5000 عام.

وأشارت الوكالة إلى أن الأطلال بنيت على منصة أرضية مرتفعة بمساحة نحو 4300 متر مربع ومليئة بأساسات لهياكل.

وكشفت أعمال التنقيب عن التخطيطات الواضحة للمجمعين بين هياكل بنيت على المنصة.. وفي النصف الغربي من المنصة يقع فناء مستطيلي الشكل اكتُشفت خارج جدرانه الجنوبية ساحة كبيرة بمساحة 880 مترا مربعا.

ويوحي الاكتشاف بأنه تخطيط نموذجي لقصر قديم، حيث تقع المنطقة الإدارية للبلاط الملكي أمام المساكن.

وذكر مدير معهد بحوث مدينة تشنغتشو للآثار الثقافية وعلوم الآثار قو وان فا، أن الفناء الآخر الواقع في النصف الشرقي من الموقع، يغطي مساحة نحو 1500 متر مربع، حيث توجد 3 مداخل فخمة.

من جهته قال خه نو، الباحث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: "الترتيب المكاني لهذه الأفنية الكبيرة ومدينة القصر على نحو يضع المنطقة الإدارية أمام منطقة المعيشة للعائلة الملكية يمثل سابقة لنظام القصور في الصين".. مضيفا إن هذه التخطيطات أثرت بشكل مباشر على تخطيط المدينة خلال الأسر التالية بما في ذلك أسرتا شيا و شانغ.

وفي السابق، قام علماء الآثار باكتشاف أقدم قصر في الصين في موقع أرليتو للآثار، والذي مثل المدينة العاصمة للفترات الوسطى والمتأخرة لأسرة شيا (حوالي 2070 ق.م-1600 ق.م)، أقدم أسرة معروفة في الصين.. ومن المتوقع أن يؤدي الاكتشاف الحديث إلى العودة بإنشاء نظام القصور في الصين إلى تاريخ أقدم.

وعلى مساحة تبلغ 1.17 مليون متر مربع، يقع موقع شوانغهوايشو على الضفة الجنوبية للنهر الأصفر في بلدة خهلوه بمدينة قونغيي في مقاطعة خنان.. وكانت هي المدينة العاصمة لـ "مملكة خهلوه" القديمة التي ترجع إلى قرابة 5300 عام، بما يدلل على أصل الحضارة الصينية.