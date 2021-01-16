قالوا لـ دوت الخليج| دنيا عبدالعزيز: النجاح مالوش طعم من غير أمي.. ميار الببلاوي: تعرضت لجلطات في القلب والقدم

دنيا عبدالعزيز
بدت الفنانة دنيا عبد العزيز، حزينة وباكية وهي تتحدث عن والدتها الراحلة، في الندوة التي أقيمت لها في موقع "دوت الخليج"، لتكريمها عن دورها في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.
وقالت دنيا عبد العزيز، إن أي نجاح ليس له طعم بدون أمها، وإنها بقيت عدة شهور لا ترد على أحد، أو تخرج من البيت، أو تحتك بأحد، حزنا على رحيلها، خاصة أنهما لم يفترقا طوال العمر.
وأضافت أن أول ظهور لها، كان في حفل تكريم محمد صبحي لها ولنخبة من نجوم الفن، الذين شاركوه مسيرته الفنية طوال خمسين عاما، وأنها امتنعت عن الظهور قبلها حزنا على والدتها.
لمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو التالي الذي يكشف تفاصيل العلاقة شديدة الخصوصية بين دنيا عبد العزيز ووالدتها التي كانت مرتبطة بها ارتباطا شديدا ولم تفارقها طوال حياتها.
المخرج وائل الرومي
وأضاف وائل الرومي، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن مسلسل «خربشات مواطن صالح» في مراحله النهائية، وسيبدأ في الاستعدادات الأولى لتصوير فيلم «ديك العياط» بعد الإنتهاء من تصوير المسلسل مباشرة.
من جهة أخرى، قال وائل الرومي -مخرج فيلم ديك العياط- إن حمو بيكا وعمر كمال يشاركان في بطولة الفيلم كممثلين وليس كمطربين، ولكن هناك أغنية لـ «عمر» بالفيلم المنتظر تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة.
وأضاف وائل الرومي، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن حمو بيكا يشارك بدور خالد شقيق هواش -الفنان باسم سمرة- بينما يشارك عمر كمال بدور علي شقيق هواش أيضًا، لافتًا إلى أن الشقيقين «خالد وعلي» ممنوعان من تناول اللحم خلال الأحداث حتى يأخذان بالثأر من آخر فرد بعائلة العياط (الفنان نضال الشافعي).
وأوضح الرومي، أن حمو بيكا وعمر كمال تدربا على أداء الدور، مؤكدًا إعجابه بأدائهما التمثيلي، ورد على تحذير نقابة الموسيقيين لـ «بيكا» قائلًا: «حمو» يشارك كممثل وليس كمطرب وسيتم دفع رسوم تصريح نقابة الممثلين له".
وأشار إلى أن أغاني الأخير أحبها الجمهور وحققت نجاحًا في مصر والوطن العربي ولا بد من التصريح لهما بالعمل وتقنين وضعيهما مع تحصيل الرسوم والضرائب منهما، ولا يجب منع أي فن طالما حقق نجاحًا.
نجوى فؤاد
تحتفل اليوم السبت 16 يناير، الفنانة نجوى فؤاد، بعيد ميلادها الـ77، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1943، وتعد واحدة من أهم الراقصات الشرقيات فى مصر، وقد قامت بالرقص فى كبرى المناسبات المصرية.
وأخطأ موقع توثيق المعلومات «ويكيبيديا» في عيد ميلاد الفنانة نجوى فؤاد، التي اختصت «دوت الخليج» بالرد على شائعة إصابتها بـ كورونا، وتصحيح تاريخ ميلادها.
وقالت نجوى فؤاد فى تسجيل صوتى لـ "دوت الخليج": أنا بخير وكل ما يتردد بشأن إصابتى بفيروس كورونا غير صحيح.
وأضافت نجوى: "أنا بخير وبصحة جيدة وسأحتفل بعيد ميلادى يوم 16 يناير الحالى وليس كما نشر أنه يوم 6 يناير.
ميار الببلاوي
كشفت الفنانة ميار الببلاوي، إنها تعرضت لتعب وإجهاد شديد خلال رحلتها من الولايات المتحدة الامريكية إلى مصر التي استغرقت ١٢ ساعة.
وقالت ميار الببلاوي في تصريح خاص لصدى البلد، إنها ظلت تتنقل بين الولايات الامريكية مثل لوس انجلوس و اتلانتا كي تقلل بقدر الامكان ساعات السفر ، مشيرة الى انها استقلت الطائرة من ولاية نيويورك.
ولفتت ميار الببلاوي الى انها تعرضت لتورم في اليد بسبب ضغط الهواء في الطائرة كنوع من المضاعفات، بعد تعرضها لجلطات في القلب وبعد ذلك جلطة في القدم.
وأشارت إلى إنها ظلت مستقرة في الولايات المتحدة الامريكية حتى سمح لها الأطباء بالسفر لان المريض المصاب بالجلطات يصعب عليه السفر بسبب الطيران وضغط الهواء.
وأضافت ميار الببلاوي :" انا سعيدة بالعودة الى وطني واهلي والحمد الله بدأت في التعافي وبمجرد تحسن صحتي سأعود إلى الشاشة من جديد"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قالوا لـ دوت الخليج| دنيا عبدالعزيز: النجاح مالوش طعم من غير أمي.. ميار الببلاوي: تعرضت لجلطات في القلب والقدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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