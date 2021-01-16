قالوا لـ دوت الخليج| دنيا عبدالعزيز: النجاح مالوش طعم من غير أمي.. ميار الببلاوي: تعرضت لجلطات في القلب والقدم

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، ومن أبرزها.. دنيا عبدالعزيز



بدت الفنانة دنيا عبد العزيز، حزينة وباكية وهي تتحدث عن والدتها الراحلة، في الندوة التي أقيمت لها في موقع "دوت الخليج"، لتكريمها عن دورها في مسلسل "البرنس" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

وقالت دنيا عبد العزيز، إن أي نجاح ليس له طعم بدون أمها، وإنها بقيت عدة شهور لا ترد على أحد، أو تخرج من البيت، أو تحتك بأحد، حزنا على رحيلها، خاصة أنهما لم يفترقا طوال العمر.

وأضافت أن أول ظهور لها، كان في حفل تكريم محمد صبحي لها ولنخبة من نجوم الفن، الذين شاركوه مسيرته الفنية طوال خمسين عاما، وأنها امتنعت عن الظهور قبلها حزنا على والدتها.

لمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو التالي الذي يكشف تفاصيل العلاقة شديدة الخصوصية بين دنيا عبد العزيز ووالدتها التي كانت مرتبطة بها ارتباطا شديدا ولم تفارقها طوال حياتها.

المخرج وائل الرومي



قال المخرج وائل الرومي، إنه من المنتظر بدء تصوير أولى مشاهد فيلم «ديك العياط» عقب الإنتهاء من مسلسل آخر يقوم بإخراجه ويحمل اسم «خربشات مواطن صالح» وهو إنتاج مصري ليبي مشترك، من تأليفه وإخراجه.

وأضاف وائل الرومي، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن مسلسل «خربشات مواطن صالح» في مراحله النهائية، وسيبدأ في الاستعدادات الأولى لتصوير فيلم «ديك العياط» بعد الإنتهاء من تصوير المسلسل مباشرة.

من جهة أخرى، قال وائل الرومي -مخرج فيلم ديك العياط- إن حمو بيكا وعمر كمال يشاركان في بطولة الفيلم كممثلين وليس كمطربين، ولكن هناك أغنية لـ «عمر» بالفيلم المنتظر تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأضاف وائل الرومي، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن حمو بيكا يشارك بدور خالد شقيق هواش -الفنان باسم سمرة- بينما يشارك عمر كمال بدور علي شقيق هواش أيضًا، لافتًا إلى أن الشقيقين «خالد وعلي» ممنوعان من تناول اللحم خلال الأحداث حتى يأخذان بالثأر من آخر فرد بعائلة العياط (الفنان نضال الشافعي).

وأوضح الرومي، أن حمو بيكا وعمر كمال تدربا على أداء الدور، مؤكدًا إعجابه بأدائهما التمثيلي، ورد على تحذير نقابة الموسيقيين لـ «بيكا» قائلًا: «حمو» يشارك كممثل وليس كمطرب وسيتم دفع رسوم تصريح نقابة الممثلين له".

وأشار إلى أن أغاني الأخير أحبها الجمهور وحققت نجاحًا في مصر والوطن العربي ولا بد من التصريح لهما بالعمل وتقنين وضعيهما مع تحصيل الرسوم والضرائب منهما، ولا يجب منع أي فن طالما حقق نجاحًا.