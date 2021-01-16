موزع سينمائي: وقفة رجالة يحقق 500 ألف جنيه.. الجمعة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي إن الفيلم حقق أمس، الجمعة، إيرادات 500 ألف جنيه تقريبا.
فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.
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