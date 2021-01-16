موزع سينمائي: وقفة رجالة يحقق 500 ألف جنيه.. الجمعة

تصدر فيلم «وقفة رجالة» إيرادات الأفلام المصرية بدور العرض أمس. وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي إن الفيلم حقق أمس، الجمعة، إيرادات 500 ألف جنيه تقريبا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.