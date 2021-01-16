صرحت النجمة البريطانية كيت ونسليت في احد حواراتها بأنها تعرضت لسيل من التنمر عام١٩٩٧ حيث عرض فيلمها الشهير تايتانك لاول مرة ، رغم ما حققته من شهرة ونجاح.
وقالت كيت ونسليت انها تعرض لانتقادات لاذعة وكانت الصحافة البريطانية تكتب عنها بأسلوب سيء ، لافتة الى انها كانت غير مستعدة لعالم الشهرة في هذا الوقت.
ورغم ان كيت ونسليت واحدة من ابرز نجمات السينما العالمية وحصدت ٤ جوائز جولدن جلوب الا انها اكدت على انها مازلت تتعلم التمثيل.
وتنتظر كيت ونسليت عرض فيلمها الجديد ammonite ، وتشارك في بطولة الفيلم الممثلة سيرشا رونان التي تقوم بدور صديقتها الممرضة، الفيلم من تأليف وإخراج فرانسيس لي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيت ونسليت: تعرضت للتنمر بسبب فيلم تايتانك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.