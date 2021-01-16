كيت ونسليت: تعرضت للتنمر بسبب فيلم تايتانك

صرحت النجمة البريطانية كيت ونسليت في احد حواراتها بأنها تعرضت لسيل من التنمر عام١٩٩٧ حيث عرض فيلمها الشهير تايتانك لاول مرة ، رغم ما حققته من شهرة ونجاح.

وقالت كيت ونسليت انها تعرض لانتقادات لاذعة وكانت الصحافة البريطانية تكتب عنها بأسلوب سيء ، لافتة الى انها كانت غير مستعدة لعالم الشهرة في هذا الوقت.

ورغم ان كيت ونسليت واحدة من ابرز نجمات السينما العالمية وحصدت ٤ جوائز جولدن جلوب الا انها اكدت على انها مازلت تتعلم التمثيل.

وتنتظر كيت ونسليت عرض فيلمها الجديد ammonite ، وتشارك في بطولة الفيلم الممثلة سيرشا رونان التي تقوم بدور صديقتها الممرضة، الفيلم من تأليف وإخراج فرانسيس لي.