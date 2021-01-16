المطربة اللبنانية عبير نعمة تعلن إصابتها بفيروس كورونا : "الأعراض صعبة كتير"

عبير نعمة الفنانة اللبنانية أعلنت خلال الساعات الماضية عن إصابتها بفيروس كورونا، وحرص العديد من النجوم على مساندتها في هذه الأزمة الصحية وتمنوا لها الشفاء العاجل.

إصابة الفنانة عبير نعمة بفيروس كورونا

عبير نعمة نشرت عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" رسالة قصيرة كشفت من خلالها عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعدما خضعت للفحوصات التي أكدت الإصابة، كما أشارت إلى قوة وصعوبة الأعراض التي تواجهها ،عبير نعمة شددت في رسالتها لمتابعيها على أهمية الانتباه والحذر من الإصابة بفيروس كورونا، كما طالبتهم كذلك بالتزام منازلهم خلال هذه الفترة حرصا على سلامتهم من أجل محبيهم فكتبت: "للأسف نتيجة فحص الكورونا طلعت إيجابية..الموضوع مش مزحة والعوارض صعبة كتير، بترجاكن تنتبهوا على حالكن وتضلوا بأمان وتلتزموا بيوتكن كرمالكن وكرمال اللي بتحبوهن".

أصالة تساند عبير نعمة بعد إصابتها بكورونا

أصالة من أوائل النجوم الذين تفاعلوا مع ما نشرته الفنانة اللبنانية عبير نعمة حيث تمنت لها الشفاء العاجل من هذه الأزمة الصحية فكتبت: "سلامة قلبك يا أنقى قلب"، بينما علقت الإعلامية رابعة الزيات: "حبيبتي عبير سلامة قلبك صعبة كتير انتبهي لحالك"، الممثل والمطرب مايك ماسي علق كذلك وكتب: "سلامة قلبك عبورة"، بينما علقت الفنانة والإعلامية اللبنانية سينثيا كرم وتمنت الشفاء للفنانة عبير نعمة فكتبت: "حبيبتي بارك الله فيك! ستتعافى قريبا جدا إن شاء الله!".

أهم أعمال المطربة اللبنانية عبير نعمة

عبير نعمة قد نشرت صورة نادرة عبر حسابها على "انستجرام" من طفولتها التقطتها لها والدتها، وتمنت لو تعود إلى هذه اللحظات من جديد فكتبت: "صورة بِعِدسةِ أُمِّي.. أرتدي فُستاناً خاطَتهُ لِي بِيَدَيها ...أكادُ أَسمعُ صَدى ضحكاتِنا في ذلك الصَّباح و الطفولةُ تَضُجُّ أحلاماً وألواناً و إنتظارات.. حين كان كُلُّ شيءٍ مُمكن.. لَيتَني أعودُ لِتلكَ اللحظات لِأوقفَ الزّمن ولو قليلاً ".

عبير نعمة تعاونت مع الموسيقار إلياس الرحباني في مسرحية "إيلا" التي عرضت في لبنان عام 2009، وعبرت الفنانة عبير نعمة عن امتنانها بسبب هذا التعاون مع الراحل الذي توفي في 4 يناير الجاري فكتبت: "عازف الليل من مسرحيّة (إيلا) التي عُرضت في لبنان عام 2009، من كلمات وألحان وتوزيع الموسيقار الباحث دوماً عن الفرح (إلياس الرحباني) .. أنا شاكرة للحياة و مُمتنّة للموسيقى التي جمعتني بالياس الرحباني الذي أعطى الموسيقى أفقاً جديداً وقدَّم لي الكثير.. سأبقى مُمتنّة لهُ ما حَييت".

عبير نعمة قد أطلقت منذ أشهر أغنية جديدة بعنوان "هيدي الدني" وبلغ عدد مشاهدات الأغنية أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة، وقد حصلت الفنانة عبير نعمة على أكثر من جائزة ضمن جوائز الموريكس دور اللبنانية، كما شاركت في بطولة عرض "أبيض وأسود"' أضخم عمل مسرحي غنائي على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت.