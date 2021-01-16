عاصي الحلاني بتصريح جديد حول اتهام حفله بزيادة إصابات كورونا :"الاعتراف بالغلط فضيلة"

عاصي الحلاني عاد من جديد للدفاع عن نفسه بعد أزمة إحيائه حفل غنائي في ليلة رأس السنة بلبنان مما عرضه لانتقادات واسعة من قبل العديد من متابعيه وكذلك مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

عاصي الحلاني: "إذا أنا غلطان بعتذر"

عاصي الحلاني نشر عبر حسابه على "تويتر" ردا جديدا على إحيائه حفل ليلة رأس السنة في لبنان مما عرضه لهجوم كبير بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل واسع في الفترة الماضية، وقد طلب العديد من متابعي الفنان اللبناني اعتذراه عن إحياء هذا الحفل في وقت أصر فيه عاصي الحلاني الدفاع عن موقفه وتوضيحه حيث أكد أنه في حال أخطأ سوف يعتذر لكنه أوضح أنه لم يكن هو منظم الحفل لكي يفعل ذلك فكتب: "أكيد الاعتراف بالغلط فضيلة وإذا أنا غلطان بعتذر ولكن ما كنت أنا المنظم للحفل".

عاصي الحلاني: "لو اعتذرت عن الغناء في الحفل رح يكون في حدا غيري"

عاصي الحلاني أشار إلى أن اعتذاره عن إحياء الحفل في ذلك الوقت لن يمنع من إقامته، وأكد أن الحفل كان سوف يقام في موعده بشكل طبيعي وأن فنان آخر كان سوف يقوم بإحيائه، مؤكد أن في ذلك الوقت كان مسموح بإقامات الحفلات وأن هناك نجوم آخرون شاركوا معه في نفس الحفل ووصف الهجوم الذي يتعرض له بـ"الغريب" فقال عاصي الحلاني: "ولو أنا اعتذرت عن الغناء ليلة راس السنة رح يكون في حدا غيري، وكان في سماح بإقامة الحفلات وبنفس الحفلة في أنا وفنانين آخرين وكان في فنانين كتير عندن حفلات بلبنان ليش هالهجوم الغريب".

عاصي الحلاني ينفي مخالفته الإجراءات الاحترازية لكورونا

عاصي الحلاني قد واجه حملة من الهجوم عقب انتشار صور وفيديوهات حفله في رأس السنة والذي أقيم في لبنان، وذلك بعدما تردد أن هناك إصابات بكورونا ما بين الجمهور مما جعل الفنان اللبناني يرد على ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وينفي معاقبته بعد الحفل، أو لمخالفته للقوانين، وذلك بعد تداول أخبار وشائعات حول معاقبته بالإيقاف وكذلك تغريمه بسبب مخالفته للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، وإقامته حفل جماهيري رغم الأزمة فقال عاصي الحلاني:" للتوضيح الخبر عن إصابات كورونا بحفل ليلة رأس السنة غير صحيح والحفل كان مرخص من قبل الوزارات المختصة الداخلية والسياحة ولم يكن الحفل الوحيد في لبنان وكل ما يتداول على بعض المواقع غير صحيح مجرد إشاعات مفبركة ومغرضة..!".