فيديو تفاصيل الحوار الأخير الذي جمع أم كلثوم وسمير صبري وقصة زواجها من محمود الشريف

سمير صبري حل ضيفا على برنامج "واحد من الناس" المعروض على قناة "الحياة" و يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وكشف الفنان المصري الكبير عن تفاصيل كثيرة عن مشوار حياته وعلاقته ببعض النجوم.

تفاصيل الحوار الأخير لأم كلثوم قبل رحيلها

سمير صبري تحدث في تصريحاته عن تفاصبل الحوار الأخير لأم كلثوم والذي أجراه معها قبل مرضها، كما تحدث عن العمل الذي كانت أم كلثوم تفضله في حال لم تصبح مطربة فقال سمير صبري: "لم أخطط لإجراء آخر حوار مع كوكب الشرق أم كلثوم واتصلت بها وطلبت إجراء حوار معها، فأخبرتني إنها سوف تسافر خارج مصر، فطلبت أن أذهب إليها في صالة كبار الزوار في المطار وإجراء الحوار هناك، ووافقت وذهبت وأجريت الحوار الذي تأتي أهميته بأنه الحوار الأخير لها لأنها عند عودتها ذهبت إلى المستشفى وبدأت رحلة مرضها الأخيرة".

سمير صبري كشف عن الأمنية التي كانت ترغب في تحقيقها أم كلثوم في حال لم تكن فنانة فقال: "طرحت عليها سؤال إذا لم تكن فنانة فما العمل الذي تفضله فأكدت إنها ترغب في أن تصبح حارس مرمى في النادي الأهلي لأنه هو المدافع وأنها فلاحة قادرة على الدفاع عن الأرض والوطن".

وثيقة زواج أم كلثوم والموسيقار محمود الشريف

سمير صبري أكد زواج كوكب الشرق أم كلثوم من الموسيقار المصري محمود الشريف والذي أثير جدل طويل حول تفاصيله، وحسم سمير صبري هذا الجدل وأكد أن ابنة الموسيقار الراحل كشفت عن عقد زواجه من أم كلثوم وأن هناك ظروف أجبرت الثنائي على عدم استكمال هذا الزواج فقال: "علمت هذا السر من ابنة محمود الشريف حيث ذهبت إلى منزله واطلعتني على عقد زواج أم كلثوم منه، وأن الظروف التي واجهت الثنائي تسببت في إنهاء هذا الزواج على الرغم من حب أم كلثوم للموسيقار محمود الشريف"، وقد تزوجت أم كلثوم بعد ذلك من الطبيب حسن الحفناوي.

نيللي عن سمير صبري: "له مكانة في قلبي وأعز من الأخ"

حرصت كل من النجمة نيللي والفنانة دلال عبدالعزيز على إجراء مداخلات هاتفية في البرنامج والحديث عن دور سمير صبري المهم في حياة العديد من كبار النجوم فقالت الفنانة دلال عبد العزيز: "سمير صبري شخص نادر، يعيش على قواعد ومبادئ واحترم فيه تقديره وحبه للناس وتحديدا النجوم أصحاب التاريخ، ويتواصل معهم بشكل كامل، فكان دائم السؤال عن الفنانة نادية لطفي، ومديحة يسري، ولبنى عبدالعزيز، وسميرة أحمد، فهو يتواصل مع الجميع ويسأل عنهم".

نيللي النجمة المصرية أكدت على العلاقة القوية التي تجمعها مع الفنان سمير صبري فقالت: "له مكانة كبيرة في قلبي عملت معه في العديد من الأعمال ولدينا ذكريات مشتركة، ولو كان لدى أخ لن يكون عزيز مثل سمير صبري، واعتبر فيلم (أهلا يا كابتن) من أجمل الأفلام التي قدمتها معه".