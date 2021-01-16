برفقة قطتها.. هند صبري تغازل جمهورها في أحدث ظهور بإنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة التونسية هند صبري منذ قليل جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

وظهرت هند بالصورة برفقة قطتها وبإطلالة أنيقة مرتدية نظارة شمس سوداء وعلقت على الصورة وكتيت : هناك وسيلتان للجوء من بؤس الحياة الموسيقي والقطط.

والجدير ذكره أن الفنانة هند صبري والفنانة سوسن بدر تعاقدا على الجزء الثاني من مسلسل "عايزة اتطلق" ومن المقرر أن يعرض على المنصة "نتفليكس".

المسلسل من إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر أن يبدأو في تحضيرات العمل خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم عرضه في "نتفليكس" منتصف 2021.