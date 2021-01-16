شاهدوا أبرز شبيهات النجمات اللواتي أثرن الجدل.. شبيهة زبيدة ثروت أحدثهن

شبيهة زبيدة ثروت تصدرت في الساعات الماضية اهتمام الجمهور بعد تداول حسابات السوشيال ميديا صور لشابة مصرية تدعى "فاطمة هتلر" بشكل واسع بسبب الشبه الكبير الذي يجمعها مع الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، لتنضم بالتالي الى قائمة شبيهات النجمات اللواتي أثرن الجدل في فترات ماضية سواء كن فتيات غير مشهورات او ينتمين للوسط الفني والاعلامي نفسه.

نرصد لكم أبرز شبيهات النجمات العرب اللواتي اثرن جدلاً واسعاً بين الجمهور:

شبيهة زبيدة ثروت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية صورة لفتاة مصرية تدعى فاطمة هتلر بدت ملامحها وكأنها نسخة عن النجمة الراحلة زبيدة ثروت في فترة شبابها، وظهرت فاطمة بالعيون الملونة وتقاسيم الوجه المنحوتة مع الحواجب الكثيفة، حتى ان البعض شكك بأن تكون قريبتها، لكنها نفت ذلك.

شبيهة بلقيس فتحي

قبل عامين ضجت مواقع السوشيال ميديا بصور شبيهة الفنانة بلقيس وهي المذيعة السودانية لينا انور يوسف حيث اعرب الجمهور عن صدمتهم الكبيرة بمدى شببها بالفنانة اليمنية حيث بدت وكأنها نسخة عنها بملامح وجهها البارزة.

شبيهة وفاء الكيلاني

الإعلامية وفاء الكيلاني كان لها ايضا نصيب من التشبيهات حيث تناقل سابقا الجمهور صورا لخبيرة التجميل اللبنانية المعروفة باتريسيا ريغا واعتبروها بأنها شبيهة الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

رولا منصور شبيهة هيفاء وهبي

النجمة هيفاء وهبي التي بات لديها شبيهات كثر في الوسط الفني بعد خضوعهن للتجميل واستخدام اسلوب مكياج مشابه لها، على مثيل اطلالة الفنانة اللبنانية سارة الهاني، يتوقف الجمهور ايضا عند الشبه الكبير بين هيفاء ومقدمة برامج سورية تدعى رولا منصور.

ميرنا نور الدين شبيهة ياسمين صبري

ضمن الوسط الفني لفتت الانظار مؤخرا الممثلة ميرنا نور الدين بشبهها مع النجمة ياسمين صبري في الجونة حيث تداول الجمهور صور الأولى اثناء اطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي 2020 وقارنوها بصور مع ياسمين صبري بإطلالة لها سابقة لها والتي ارتدت فيها فستان باللون الأخضر، فلاحظوا الشبه الكبير بينهما، كما نشرت ميرنا لاحقا مجموعة صور حديثة بدت فيها ايضا ملامح متقاربة مع زميلتها ياسمين صبري.

شبيهة نانسي عجرم

في أوقات سابقة برز الى الواجهة صور شابة مصرية محجبة تدعى أميرة النشار والتي تتشابه ملامحها مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم.