"يا حبك" جديد الفنان العراقي قصي حاتم .. بالفيديو

الفنان العراقي قصي حاتم نجل النجم الكبير حاتم العراقي، طرح أغنية جديدة بعنوان "يا حبك" وتقترب من 300 ألف مشاهدة عبر يوتيوب خلال يوم واحد.

وبحسب بيان رسمي، فالأغنية دوت الخليج تعاون جديد يجمع الفنان الشاب قصي حاتم مع الفنان الملحن علي صابر وتحمل عنوان "يا حبك" إختارها قصي من كلمات الشاعر رامي العبودي، مظهراً بها مشاعر العشق والإشتياق في كلماتها وإحساسه الجميل الذي قال في مقدمتها:

"ياحبك الميروح من گلـبـي .. ياوجهـك الميغيب عن بالـي .. ياعطرك المافارگ انفاسـي .. يالكلشي بيـك ايغير احوالـي".

وقد تصدى لعملية التوزيع الموسيقي والمكس والماستر الفنان حسام كامل، والتي جاءت متضمنه مجموعة من الإيقاعات العراقية والموسيقى العصرية، وتم طرحها وعرضها في قناة قصي حاتم الرسمية في اليوتيوب، الى جانب توزيعها عبر جميع الإذاعات في العراق والخليج والوطن العربي، الى جانب جميع المكتبات الموسيقية المتخصصة، وتحت متابعة وإشراف حسن كشمولة.