المنتج صادق الصباح يقدم التعازي للإعلامي علي جابر في وفاة والدته

علي جابر مدير مجموعة قنواتmbc تم الإعلان عن وفاة والدته صباح اليوم، ولم يكشف حتى الآن الإعلامي اللبناني عن أي تفاصيل عن الوفاة في وقت قدم له التعازي المنتج صادق الصباح.

صادق الصباح ينعى والدة الإعلامي علي جابر

صادق الصباح المنتج اللبناني الكبير أعلن صباح اليوم عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن وفاة والدة الإعلامي اللبناني على جابر مدير مجموعة قنواتmbc ، حيث حرص صادق الصباح على تقديم التعازي لعلي جابر في هذا المصاب الأليم ومساندته ودعى كذلك لوالدته أن يتغمدها الله في رحمته فكتب المنتج صادق الصباح في تغريدته: "تعازيي الحارة بوفاة والدة الصديق العزيز علي جابر رحمها الله واسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء لله".

علي جابر لم يعلق على وفاة والدته

علي جابر حتى الآن لم يكشف أي تفاصيل عن وفاة والدته، ولم ينشر أيضا أي خبر عن رحيلها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الإعلامي اللبناني علي جابر قد نشر خلال الفترة الماضية أكثر من صورة له أثناء تلقيه لقاح كورونا، كما كشف كذلك عن خضوع جميع موظفي مجموعة قنوات mbc ، للقاح كورونا، وأكد العمل على سرعة الانتهاء من هذه العملية في خلال يومين، فكتب عبر حسابه على "انستجرام" تعليقا على الصورة التي نشرها فقال: "موظفو MBC يصطفون لأخذ اللقاح. نأمل في تطعيم الجميع في غضون يومين".

معلومات عن الإعلامي علي جابر

علي جابر حصل على الدكتوراه من جامعة "كامبريدج" من المملكة المتحدة، كما نال العديد من الشهادات العلمية خلال مسيرته الطويلة والتي منها بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت بلبنان، وحصل أيضا على ماجستير في الاتصالات العامة من الولايات المتحدة، وعمل كمحاضر في الجامعة اللبنانية الأمريكية في مجال الإنتاج التلفزيوني، وشغل منصب مدير عام "مؤسسة دبي للإعلام، وهو من مؤسسي إدارة تلفزيون "المستقبل" وأداره بداية من عام 1992 وحتى عام 2003.

علي جابر تولى كذلك إدارة مجموعة قنوات mbc في السنوات الماضية كما شارك كأحد أعضاء لجنة التحكيم الخاصة ببرنامج "آرابز جوت تالنت" مع كل من الفنانة نجوى كرم، وأحمد حلمي، وناصر القصبي في بداية مواسم البرنامج، وقد حقق البرنامج ناجحا كبيرا مع بداية عرضه في عام 2011، نظرا لتواجد عدد كبير من النجوم في لجنة التحكيم الخاصة به، وكذلك للمواهب المتعددة التي ظهرت من خلاله.