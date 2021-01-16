الخديوي هيولعها نار.. أحمد العوضي يستعرض لياقته البدنية في صورة

شارك الفنان احمد العوضي جمهور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة له. وحرص العوضي على استعراض لياقته البدنية وعلق قائلاً: "الخديوي هيولعها نار". وشارك أحمد العوضى، مؤخرًا في بطولة مسلسل الاختيار مع أمير كرارة وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى وإنتاج "سينرجى". اقرأ أيضاً: مسلسل "الاختيار" يدور حول حياة أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

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