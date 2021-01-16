بعد حلقتها مع أبلة فاهيتا .. شيماء سيف تريند رقم 14 على اليوتيوب

تصدر جزء من حلقة الفنانة شيماء سيف، مع أبلة فاهيتا تريند رقم 14 على موقع اليوتيوب، كما تخطى المقطع النصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه والذي جاء عنوانه تحت: "معلش يا شوشو انتي اللي اخترتي يحصلك كدة.. لعبة "سؤال وعقاب".

كشفت "شيماء" خلال اللقاء أنها من مواليد 7 أغسطس 1987، واسمها بالكامل "شيماء فتحي محمد رشاد"، أما اسم "سيف" فهو نسبة للمخرج سيف ممتاز الذي اكتشفها وله فضل كبير عليها، مضيفة: "هو اللي اكتشفني فحبيت اديله اسمي للأبد". تابعت أنها تعشق المقالب، وتنفذها في أصحابها وزملائها في التصوير، وكذلك زوجها الذي يعاني كثيرا من هذا الأمر، لكن رغم ذلك لديه أمل أن تتراجع عن ذلك، قائلة: "عنده أمل إني اتغير وابطل اعمل كده". وعن الدور التى تريد تجسيده، قالت: نفسى أعمل دور رقاصة حاسة إنى هاعمله كويس؛ لأن أنا عندى إمكانيات مدفونة، وأنا اتفرجت على نفسى وأنا برقص حسيت إن "الكافر" مدارى كتير وبيكون جوايا حاجة نفسى تظهر ومش بلاقيها.

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