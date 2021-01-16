وقالت نبيلة عبيد : "انتشر على الكثير من المواقع هذا الفيديو من جنازة الوزير السابق صفوت الشريف يزعم انه لي اثناء حضوري مراسم التشييع و هذا غير صحيح".
وأضافت نبيلة : "انى ملتزمه تماما بالاعتكاف في بيتي لا احضر المناسبات الفنيه ولا أخرج منه الا للضرورة القصوى ..عافانا الله و عافاكم من شر الوباء".
واوضحت نبيلة : "عموما البوست فرصه لتحيتكم و التأكيد على محبتكم و محبتي لكم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملتزمة بالاعتكاف.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة حضورها جنازة صفوت الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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