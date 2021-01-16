ملتزمة بالاعتكاف.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة حضورها جنازة صفوت الشريف

كشفت نجمة مصر الاولى، الفنانة نبيلة عبيد، عن حقيقة حضورها جنازة صفوت الشريف، وزير الاعلام، رئيس مجلس الشورى الاسبق، والذى توفى منذ ايام قليلة بعد صراع مع المرض.

وقالت نبيلة عبيد : "انتشر على الكثير من المواقع هذا الفيديو من جنازة الوزير السابق صفوت الشريف يزعم انه لي اثناء حضوري مراسم التشييع و هذا غير صحيح".

وأضافت نبيلة : "انى ملتزمه تماما بالاعتكاف في بيتي لا احضر المناسبات الفنيه ولا أخرج منه الا للضرورة القصوى ..عافانا الله و عافاكم من شر الوباء".

واوضحت نبيلة : "عموما البوست فرصه لتحيتكم و التأكيد على محبتكم و محبتي لكم".