فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية.. وتوجه رسالة إلى حورية فرغلي

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كشفت الفنانة فيفى عبده تطورات حالتها الصحية، من خلال مقطع فيديو "لايف" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"تطمئن من خلاله جمهورها على صحتها.

وقالت فيفى عبده، فى الـ"لايف": كنت أعانى من ازمة فى الاعصاب، وبسبب حقنة تم وضعها بطريق الخطأ؛ دخلت في ازمة صحية شديدة ".

واضافت فيفى : "انا حاليا بصحة جيدة، واستعدت كثيرا من صحتي، واتمنى ان اعود الى كامل صحتي وسأخرج الى جمهورى الحبيب من خلال مقطع فيديو راقص جديد لي".

واوضحت فيفى: "ارى ان عين الحسود هى السبب الرئيسى فى ازمتى الصحية، وذلك بعد ان قمت بـ4 رقصات على حسابي على انستجرام، وبعدها التزمت الفراش، وتعرضت لوعكة صحية شديدة، وأن السبب الحقيقى أننى كنت اعالج من "الديسك" منذ ان قدمت مسرحية "حزمنى يا"، وكنت اتناول بعض الادوية، وآخذ حقن فى الأعصاب، ولكن بسبب حقنة تم تناولها بطريقة خاطئة تسببت فى أزمة لى شديدة.

واشارت فيفى الى اننى عشت ايام صعبة للغاية فى الفترة الماضية وتحدديا منذ منتصف العام الماضى وحتى الان وبسبب ظروفى الصحية الفترة الماضية منعتني من متابعة ومواكبة كافة الاحداث سواء من وافتهم المنية من الفنانين او الفنانين المرضى الذين اصيبوا بـ كورونا.

واوضحت فيفي: أوجه رسالة الى الفنانة الجميلة حورية فرغلى والتى اثارت حالة من الجدل الواسع بعد ان اعلنت عن حزنها الشديد بسبب عزوف الناس بعيدا عنها فانك فنانة جميلة ولديك القدرة على تخطى كل المحن وبالطبع ما تتعرضين له هى محنة من الله واتصور انك تمتلكين القدرة على الخروج منها.