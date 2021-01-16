سمير صبري: كان نفسي أكون أنور وجدي وبحب ليلى مراد جداً

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان سمير صبري كنت أتمنى أن أكون أنور وجدي وأنا أحب ليلى مراد جدا.

و أضاف صبري خلال لقاءه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنه كان يعيش مع والده فى الإسكندرية والبيت به مكتبة كبيرة جدا وبها العديد من إبداع كبار الكتاب وتشكلت شخصيتي ومن هؤلاء، وكنت أتأثر جدا من القصص المكتوبة ومنهاأن ى راحلة وأبكى عند قرائتها وكنت أقلد والدي ووالدتي في متابعة الصحف وامسك الجورنال مثل والدي.

وتابع سمير صبري أوجه الشكر إلى أبى وأمى حتى عند انفصالهما كان هناك احترام وحب بينهما وكنت لا أعرف لماذا الطلاق، وعلى الرغم من زواج أبى وأمى بعد طلاقهما ولكننى لم أعانى من فراق الأب، ولكني تعلمت كيفية أن أقدر ظروف الناس واحترم قرارتهما، وتقبلت بزواج والدتي من شخص آخر غير والدي، وتأثرت بزواج والدي جدا لأن زوجة والدي كانت بتغير مني ومن حب والدي لي، ولأن لها أولاد من زواج آخر وكنت أشعر أنها تريد أن تبعدني عن أبي.

