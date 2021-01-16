" والليلة يا نادر الليلة".. بهذه الكلمات تامر حسين يبارك لنادر حمدي في فرحه

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الشاعر الغنائي تامر حسين مجموعة صور جديدة ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت الصور لفرح الفنان نادر حمدي ، وعلق عليها قائلاً :"و الليلة يا نادر الليلة وعقبالكم جميعاً..مبروك نادر وسارة " ؛ وحازت الصور على الكثير من الاعجابات.

يتعاون الشاعر الغنائي تامر حسين مع الفنان تامر حسني في ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "خليك فولاذي"، بأربعة أغاني.

وأعلن تامر حسين عن أسماء هذه الأغاني من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تامر حسين صورة للبوستر الرسمي الخاص بألبوم"خليك فولاذي"، وعلق عليه قائلاً:" مشارك فى البوم صديقى الفنان تامر حسني

بـ ٤ أغاني، وهم :" تعرف فُلان "

من ألحان تامر علي، توزيع يحيى يوسف،" قولنى كلام" من ألحان تامر علي، توزيع علي فتح الله،" قد الفراق" ألحان وتوزيع إسلام زكي ،" مش عجبانى المُعاملة" ألحان يحيى، وتوزيع يحيى يوسف، ومبروك مُقدمًا ياتيمو وبالتوفيق بإذن الله".

وفي سياق آخر، طرح تامر حسني منذ أيام قليلة أغنية"مابطلناش إحساس"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وميكس هانى محروس، وماستر جلال الحمداوي.

