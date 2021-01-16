مصطفي حجاج يهنئ نادر حمدي بمناسبة عقد قرانه

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان مصطفى حجاج على تهنئة صديقه الموزع الموسيقى نادر حمدى، بمناسبة عقد قرانه على المنتجة سارة حسنى.

حيث نشر مصطفى حجاج صورة تجمعهم من عقد القران ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق قائلًا: ألف مبررك يا نادر.

وعقد نادر حمدي عقد قرانه اليوم في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين ومن المفترض أن يتم حفل الزفاف الفترة المقبلة.

والجدير ذكره أن "حجاج " طرح مؤخرًا أغنية "أبويا قالى زمان" الدويتو الذى يجمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى منذ فترة قصيرة، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة، وحقق نجاحا كبيرا.

أغنية "أبويا قالى زمان" من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.