مصطفي حجاج يهنئ نادر حمدي بمناسبة عقد قرانه

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان مصطفى حجاج على تهنئة صديقه الموزع الموسيقى نادر حمدى، بمناسبة عقد قرانه على المنتجة سارة حسنى.
حيث نشر مصطفى حجاج صورة تجمعهم من عقد القران ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلق قائلًا: ألف مبررك يا نادر.
وعقد نادر حمدي عقد قرانه اليوم في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين ومن المفترض أن يتم حفل الزفاف الفترة المقبلة.
والجدير ذكره أن "حجاج " طرح مؤخرًا أغنية "أبويا قالى زمان" الدويتو الذى يجمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى منذ فترة قصيرة، وتم تصويره بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة، وحقق نجاحا كبيرا.
أغنية "أبويا قالى زمان" من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.