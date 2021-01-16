عماد زيادة: النجاح الكبير لمسلسل لؤلؤ أسعدني وأصور «نسل الأغراب» حاليًا

عبر الفنان عماد زيادة عن سعادته الكبيرة للنجاح الكبير، الذي يحصده مسلسل " لؤلؤ"، حيث تصدرت حلقات المسلسل محركات البحث بالمواقع المختلفة، كما خلق المسلسل حالة من الجدل الإيجابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تدور حول الأحداث المقبلة بحلقات العمل التي لم تعرض بعد.

وأضاف "زيادة" الذي يجسد شخصية " منير"، أن نجاح المسلسل فاق كل التوقعات، حيث إنه حديث الملايين خارج وداخل مصر حاليا، فقد توقع أبطال المسلسل أثناء التصوير، أن يحقق العمل النجاح نظرًا لتوافر كافة عناصر النجاح به، لكن لم يتوقعوا أن يتصدر المسلسل التريند بشكل يومي ، كما أن شخصية منير كانت جديدة عليه، وبها العديد من الأبعاد الفنية وبعض التحولات، وهذا ما اسعده كثيرة، خاصة أنه لم يقدم مثل هذه الادوار من قبل.

وتابع زيادة أنه سعيد للغاية بنجاح شخصية منيار واعجاب الجمهور بها، حيث تلقي العديد من الاشادات من الجمهور بالشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأكد "عماد زيادة" أن العمل مع الفنانة "مي عمر" ممتع للغاية، حيث أنها تهتم بكافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل، وتحرص دائمًا علي أن يكون كافة ابطال العمل في أفضل حالتهم، نظرًا لإيمانها بأهمية العمل الجماعي، لذلك فالنجاح الذي تحصده حاليًا ليس مجرد صدفه، بل أنه نتاج مجهود كبير بذلته "مي عمر" خلال التحضير والتصوير

وتابع "زيادة" أن آداء كافة أبطال العمل لافت للإنتباه فالفنان "إدوارد" و"احمد زاهر" و"نرمين الفقي" يظهرون في أحسن حالتهم الابداعية داخل العمل، كما أن المخرج "محمد عبد السلام" قدم نفسه للجمهور علي طريقة الكبار، خاصة أن مسلسل " لؤلؤ" هو التجربة الإخراجية الأولي له، لكنه أثبت أنه يستحق تلك الفرصة عن جدارة

وهناك دور كبير قدمه المخرج "محمد سامي" خلف الكواليس، حيث إنه كان مشرفًا علي الكتابة والإخراج، ويتابع كل كبيرة وصغيرة، حرصًا منه علي أن يكون المسلسل علي أفضل مستوي، وهذا ما حدث بالفعل، خاصة أن شركة سنرجي بقيادة المنتج "تامر مرسي" والمشرف العام علي الإنتاج "حسام شوقي" قد وفرا كافة العناصر التي تضمن خروج المسلسل في أفضل صورة .

من جهة أخري أكد "عماد زيادة" أنه يصور حاليًا دوره في مسلسل " نسل الأغراب" مع الفنان "أحمد السقا" و"أمير كرارة" و"مي عمر" والمخرج "محمد سامي"، والذي سوف يكون مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور خلال شهر رمضان المقبل، فقصة المسلسل مختلفة وبها قدر كبير من التشويق والإثارة، ويقدم به دورًا مختلفًا وجديدًا عليه .