مشهد هروب عريس ليلى في مسلسل ضربة معلم تريند 16 على اليوتيوب

حقق مشهد هروب عريس ليلي من مسلسل "ضربة معلم" تريند رقم 16 عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
تدور أحداث مسلسل "ضربة معلم" حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا، ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شيء فى العمل، ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.
يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى.
بجانب كل من هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.
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