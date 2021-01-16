عشرة عمري وأخويا.. أحمد الشامي يهنئ نادر حمدي على زفافه

هنأ احمد الشامي صديقه الملحن نادر حمدي على حفل زفافه الذي يقام في احد الفنادق بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشر احمد الشامي صورة له مع نادر حمدي من حفل الزفاف، وعلق عليها "مبروك مبروك مبروك لعشرة عمري واخويا، الف مبروك يا حبيبي، و ربنا يباركلكم يا رب".

ويحتفل الفنان نادر حمدى بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى.

وحضر عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.