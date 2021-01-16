مصطفى حجاج يهنئ نادر حمدي بحفل زفافه

هنأ الفنان مصطفى حجاج صديقه الملحن نادر حمدي بحفل زفافه الذي يقام في احد الفنادق بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشر مصطفى حجاج صورة له مع نادر حمدي من حقل الزفاف وعلق عليها قائلا "الف مبروك يا نادر".

ويحتفل الفنان نادر حمدى بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى داخل احد الفنادق الكبرى.

وحضر عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.