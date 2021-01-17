رفضت نصيحة من إلهام شاهين.. منة فضالي تكشف سر عدم زواجها.. فيديو

كشفت الفنانة منة فضالى عن سر عدم زواجها حتى هذه الفترة على الرغم من نصيحة عدد من المقربين لها ولعل من أبرزها الفنانة إلهام شاهين.
وقالت منة فضالى فى لقاء ببرنامج et بالعربي: إن السبب الرئيسي حول عدم زواجى حتى الآن هو بسبب العمل وانشغالى شبه الدائم بهذا الأمر.
وأضافت منة فضالى: إن الفنانة إلهام شاهين نصحتنى منذ فترة طويلة بالزواج وتكوين أسرة وعائلة والا انغمس بقوة فى العمل ولكننى لم أسمع كلامها وانشغلت فى عملى.
وأوضحت منة فضالى: إن قرار الزواج بالنسبة لى الآن أمر يحتاج إلى تفكير كبير والاختيار لن يكون من خلال قلبى بل سيكون عن طريق عقلى حيث أعتبر نفسى أصبحت أكثر نضجاً من السنوات الماضية.
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