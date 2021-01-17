رولا سعد تكشف تفاصيل خطبتها وهوية عريسها.. بالفيديو

رولا سعد، الفنانة اللبنانية، أعلنت اليوم خطبتها رسمياً بعد فترة طويلة من الشائعات حول زواجها وخطبتها، والتي كانت تنفيها باستمرار، قبل أن تؤكد اليوم خطبتها وتكشف هوية عريسها.

رولا سعد تعلن خطبتها

وأعلنت الفنانة اللبنانية رولا سعد خطبتها اليوم في خلال لقاء لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، وهو ما اعتبرته مفاجأة كبيرة لها ولجمهورها، وكشفت تفاصيل خطبتها وقالت إنها تمت في أجازة نهاية العام الماضي قبل رأس السنة، واستعرضت خاتم الخطوبة أمام الكاميرا لتأكيد خبر خطوبتها، وعبرت عن حبها لخطيبها والذي كشفت هويته في تصريحاتها.

رولا سعد تكشف هوية خطيبها

وقالت رولا سعد إن خطيبها يدعى "يحيى"، ويعمل مهندس، وكان يعيش في سوريا وهو من أصول فلسطينية، ويعيش ويعمل حالياً في أمريكا، وأضافت إنه فاجأها بالخطوبة في نهاية العام ولم تكن متوقعة، خاصة مع حضور أسرتها لقضاء الأجازة معها في نفس التوقيت، وتغزلت بخطيبها وقالت إنها أحبه بسبب أسلوبه الجميل ومحبته، وتشعر بالحب الحقيقي معه وكأنها لم تحب من قبل.

رولا سعد تحتفل بخطبتها

وكانت رولا سعد- 42 عام- قد طاردتها شائعات الزواج سراً في حياتها، ونفتها أكثر من مرة، وكانت آخرها العام الماضي بعد نشرها صوراً بفستان الزفاف، وقالت في تصريحات سابقة لها إنها لا تقاطع الزواج، ولكنها لم تجد من يراها بصورتها الحقيقية، وأن الجميع يراها بشكلها الخارجي فقط، وأن هناك ظروف أخرى منعتها من الزواج سابقاً، ولكنها تتوقع ان تجد الحب وأن تصبح زوجة رائعة في حال حدوثه، وذلك قبل أن تعلن خطبتها الأولى رسمياً.

ونشرت رولا سعد صورة لها من أحدث مناسبة فنية حضرتها على انستقرام، وعلقت على حصولها على إحدى الجوائز وقالت"بشكر كل القائمين على مهرجان اوسكار العرب على تكريمي كأفضل عمل غنائي لعام 2020 و الذي اقيم يوم الامس بالقاهرة و برعاية وزارة الثقافة الليبية.. وبشكر الفانز والمحبيين يلي دعموني.."، ولم تعلق حتى الآن على خبر خطوبتها على حساباتها، وينتظر جمهورها الكشف عن صور حفل خطوبتها وصور خطيبها.