نانسي عجرم بإطلالة جذابة على إنستجرام

نشرت الفنانة نانسي عجرم مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وتظهر نانسي في الصورة بجامب سوت سوداء وميكياج بسيط واطلالة هادئة من احدث جلسات التصوير الخاصة بها. ونالت الصور اعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: جمالك جمال دلالك دلال، واحلي نانسي بالكون

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