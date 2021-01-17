سمير صبري: شادية اعتزلت الفن بسبب وفاة شقيقها

قال الفنان سمير صبري إن شادية تأثرت جدا بوفاة شقيقها طاهر وكانت تعتبره ابنها لأنها حملت أكثر من مرة وسقط الجنين.

وأضاف صبري خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس علي الحياة، أن الأطباء أخبروها أنها مصابة بسرطان الثدى وكانت على وشك استئصاله وذهبت لأمريكا والأطباء هناك قالوا لها إنها ليست مصابة بسرطان في الثدى، وفي هذه الفترة تقربت شادية لله سبحانه وتعالى وقررت الاعتزال.

وعلى جانب آخر، كشف صبري أن شويكار كانت مرشحة لدور مهم في مسرحية ريا وسكينة مع سهير البابلى، وعرض على بهجت قمر الموضوع وعملوا ملخص للمسرحية واعتذرت شويكار فقال سمير خفاجى ابعتوه لشادية وقرأت أول فصل ووافقت.