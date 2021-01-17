أحمد جمال يهنئ نادر حمدي بزواجه

نشر المطرب أحمد جمال صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. ظهر أحمد جمال في الصورة برفقة الفنان نادر حمدي وعروسته المنتجة سارة حسني أثناء زفافهم. وحرص أحمد جمال على تهنئة العروسين بمناسبة زواجهما، معلقا على الصورة: "مليون مبروك لحبيبي وأخويا الموزع نادر حمدي وعروسته الجميلة سارة ربنا يسعدكم ". واحتفل الفنان والملحن وعضو فريق واما نادر حمدي بزفافه من المنتجة سارة حسني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الشاعر تامر حسين وبعض الأصدقاء. وحضر كل من الفنان أكرم حسنى والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ ومحمد نور وتوما ومحمد سراج.

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