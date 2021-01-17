تامر حسين لـ "رامي صبري": "هتنازل عن أي إجراء قانوني ضدك لو اعترفت بغلطتك"

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الشاعر الغنائي تامر حسين، على تصريحات المطرب رامي صبري، الأخيرة قائلًا إنها لم تتضمن أي اعتذار.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه الشخصى على فيسبوك: "لم يتم الاعتذار عن (الاتهام الباطل) ومفيش حاجة اسمها سوء تفاهم (سوء تفاهُم من طرفك) مش من طرفنا مش عيب انك تقول بتعتذر أنها ما كنتشي أغنيتك وأنك غلطت فى حقنا وقلت كلام لا أساس له من الصحة، الناس محتاجه تتأكِد مين على حق وصاحب الحق".

وأكد: "بمجرد اعترافك بالغلط هيتم التنازل عن أى إجراء قانوني خدناه ضدك بسبب إنك بتكابِر، لو فعلا أصحابك وعشرة عُمرك وباقى ع الإنسانيات قول كلمة حق مين فينا وعدك بأنها أغنيتك؟".