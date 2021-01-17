لغز رحيل السندريلا .. سمير صبري يكشف كيف قُتلت سعاد حسني في منزلها قبل أن تُلقى من النافذة؟

قال الفنان سمير صبرى إنه حسب تقرير الطب الشرعى البريطاني والمصرى؛ لا يوجد كسر في جمجمة سعاد حسنى، وهذا يدل أنها لم تسقط من البلكونة.

وأضاف صبرى خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، "أعتقد أنه تم قتل سعاد حسنى إثر مشاجرة مع أحد ما، و تم ترك الجثمان في الشارع، ولا يوجد انتحار أو أى شيء من هذا القبيل، لأنى كنت أعرف أن صاحبة الشقة التي تقيم فيها سعاد حسنى في لندن، كان بتشرب مخدرات، ولما كنت بسألها عن آخر لقاء لها مع سعاد حسنى؛ كان كلامها متضارب، وأنا ذكرت ده في التحقيق الاستقصائى المصور اللى قدمته لحل لغز رحيل السندريلا .