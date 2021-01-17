أمى محجبة .. فيفي عبده تهاجم مروجي شائعات اعتزالها

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وظهرت فى الفيديو وهى تهاجم مروجى الشائعات عنها قائلة: "الحجاب مش حرام انا امى محجبة و اخواتى محجبين هو الحجاب عيب ؟ لما ربنا يريد هتحجب على طول مش عايزه كلام او واسطة".

وتابعت قائلة:" ليه تتدخلوا فى اللى مالكوش فيه و تطلعوا اشاعات مرة فى الانعاش و مرة ماتت وانا برقص ولسه مقولتش انى اعتزلت ولا قولت مبرقصش ولا بلبس عريان ليه تقولونى وانا مقولتش حاجه حرام عليكوا بقا ".

وسادت حالة كبيرة من الجدل في اللحظات الأخيرة، بعدما ترددت أخبار غير مؤكدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة فيفي عبده، ولمحت حول فقدانها القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي نتج عنه التهاب في الأعصاب، أفقدتها القدرة على السير.

جدير بالذكر أن فيفي أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.

وأضافت فيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلاميين وائل الإبراشى ونجوى إبراهيم، "بقالى 6 أشهر بتعالج ومكنتش بقول، مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلى وألمها فظيع جدا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهورى، وأنا مش عيانة للدرجة دى، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة".