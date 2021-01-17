نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير صبري يكشف لغز رحيل السندريلا سعاد حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان، النقاب عن لغز رحيل السندريلا سعاد حسنى، موضحًا أنه بحسب تقرير الطبيب الشرعي لا يوجد كسر بالدماغ وهذا دليل أنها لم تسقط ولم تسقط لكن تم قتلها ووضعها على انها انتحرت.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على "قناة الحياة": "اعتقد أن سعاد حسني قتلت بالصدفة بعد تدخلها فى خلاف بين صاحبة الشقة نادية التي كانت تعيش فيها سعاد وبين أشخاص جاءوا لأخذ نقود منها".ورجح من جانبه مقتل سعاد بالحسني، اعتمادًا على أن نادية قالت له في وقت سابق حبيبتي ماتت قدام عيني وبعد فترة أنكرت ما قالته لي.