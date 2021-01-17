فيديو سعد لمجرد يشوق الجمهور لأعماله الجديدة في دبي وهل يغني باللهجة الإماراتية؟

سعد لمجرد شوق الجمهور لأعماله ومفاجآته الفنية الجديدة بعد وصوله إلى دبي مؤخراً، ونشر عدة صور وفيديوهات من أجازته وأنشطته الأخيرة في دبي.

سعد لمجرد يقضي أولى أيام 2021 في دبي

ونشر الفنان سعد لمجرد عدة صور وفيديوهات له من أجازته في دبي هذه الأيام، بعدما قرر قضاء الأيام الأولى له في العام الجديد في دبي، وذلك بعد فترة طويلة من تواجده في المغرب، وتداول الجمهور عدة مقاطع فيديو لسعد لمجرد للحظة وصوله إلى دبي، بالإضافة إلى جولاته وأنشطته بها، وهو الأمر الذي شوق الجمهور إلى المفاجآت التي يجهزها من دبي هذه الأيام.

سعد لمجرد يشوق الجمهور لأعماله الجديدة من دبي

وشوق سعد لمجرد الجمهور لمفاجآته الفنية الجديدة، ونشر صورة له مع سمو الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وعلق عليها قائلاً:" الف شكر سمو الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان على استقبالك الراقي، في انتظار زيارتكم لنا في داركم و مكانكم المغرب"، وتساءل الجمهور عن هوية العمل الجديد الذي يجهزه لمجرد في دبي، وكذلك عن حقيقة استعداده لإحياء أولى حفلات العام الجديد في دبي وذلك بعد حفله العام الماضي بها.

هل يغني سعد لمجرد باللهجة الإماراتية؟

ويبدو أن سعد لمجرد سيغني لأول مرة من أشعار سمو الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، بعد تداول فيديو لهما شوقا به الجمهور للعمل الفني المنتظر، وقال سعد لمجرد في الفيديو إنه غنى من قبل كلمات تتماشى مع اللهجة الإماراتية في أعماله، ويتشرف بغناء اللهجة الإماراتية، وهو ما جعل الجمهور ينتظر العمل الجديد والذي قد يحمل مفاجأة بغناء سعد لمجرد باللهجة الإماراتية أو اللغة العربية بعد شهرته بالغناء باللهجة المغربية وتجربته الوحيدة في اللهجة المصرية في أغنية "عدى الكلام" العام الماضي.

ويحتفل سعد لمجرد هذه الأيام بنجاح أغنيته الجديدة "الوجه الثاني" مع زهير بهاوي، والتي حققت أكثر من 30 مليون مشاهدة على يوتيوب في اسبوعين من طرحها، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي في أغنية "عدى الكلام"، وكذلك الأغنية المغربية "آسف حبيبي" مع فرقة فناير المغربية.