رامي صبري يتعرض للإحراج بعد رفض اعتذاره في أزمته مع عمرو دياب وأصالة تدعمه

رامي صبري واصل إثارته للجدل في أزمته مع عمرو دياب حول أغنية "شكراً"، وذلك بعد نشره رسالة يعلن بها انتهاء الأزمة مع الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، قبل ان يرفضا اعتذاره ويضطر إلى حذف رسالته.

رامي صبري يتراجع عن اعتذاره لفريق عمل عمرو دياب

ونشر رامي صبري رسالة عبر مواقع التواصل أعلن بها انتهاء أزمته مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، حول أغنية "شكراً" لعمرو دياب، وقال في رسالته والتي اعتبرها الجمهور اعتذاراً منه عن الأزمة:" تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير اوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى .. حصل خير"، إلا ان فرحة الجمهور بانتهاء الأزمة لم تستمر طويلاً بعد رفض حسين والشافعي التصالح مع رامي صبري، مما جعله يحذف رسالته إليهما.

تطورات أزمة رامي صبري مع تامر حسين وعزيز الشافعي

ونشر الشاعر تامر حسين تدوينة رد بها على ما قاله رامي صبري حول انتهاء الأزمة وقال:" لم يتم الاعتذار عن (الاتهام الباطل) ومفيش حاجه اسمها سوء تفاهم (سوء تفاهُم من طرفك) مش من طرفنا مش عيب انك تقول بتعتذر انها ماكنتشى اغنيتك وانك غلطت فى حقنا وقلت كلام لا أساس له من الصحة، الناس محتاجة تتأكِد مين على حق وصاحب الحق، بمجرد إعترافك بالغلط حايتم التنازل عن أى إجراء قانونى خدناه ضدك بسبب إنك بتكابِر لو فعلا أصحابك وعشرة عُمرك وباقى ع الإنسانيات قول كلمة حق مين فينا وعدك انها أغنيتك؟"

ونفس الأمر فعله الملحن عزيز الشافعي والذي قال:" محصلش والله اي إعتذار.. عالعموم رد الإعتبار في جملة من كلمتين واقصر كتير من بوستات الاتهامات والحق أحق أن يتبع"، واستمرت الأزمة بين الثلاثي، والتي بدأت باتهام رامي صبري لهم لخطف أغنية "شكراً" و "زي ما انتي" لعمرو دياب بعد غنائه لهما، وتطور الأمر بتدخل نقابة الموسيقيين وكذلك طرح رامي صبري لنسخ من الأغاني بصوته، قبل ان تنتقل إلى القضاء.

أصالة تدعم رامي صبري

وتجاهل رامي صبري التطورات الأخيرة في أزمته مع عمرو دياب وفريق عمل الأغنية، وروج لأغنيته الجديدة "شطبنا"، وأعلن عن طرحها غداً، وتلقى دعم من أصالة والتي أشادت بالأغنية وتمنت أن تغنيها معه، وقالت:" ألّف مليار مبروك على الأغنية الرهيبة وقريباً حنغنّيها بشي حفله سوا منّ كتر ماحبيتها وقت سمّعتني ياها.. مبروك يا فنّان يا دؤوب يا مذوق باختياراتك.. مبروك أخي ورفيقي الغالي".