تفاصيل أزمة أغنية محمد منير "فينك يا حبيبي" بعد حذفها من يوتيوب

محمد منير أثار التساؤلات في الأيام الأخيرة بعد حذف أغنيته الأخيرة "فينك يا حبيبي" من يوتيوب، بعد أيام من طرحها وتحقيقها نجاح كبير، قبل ان يصدم جمهوره باختفائها من يوتيوب.

صدمة لجمهور محمد منير بعد حذف أغنيته

ولاقت أغنية محمد منير الجديدة "فينك يا حبيبي" صدى كبير على مواقع التواصل بعد طرحها على يوتيوب، ولكن يبدو أن فرحة الجمهور بالأغنية الجديدة لم تكتمل بعدما فوجئوا باختفاء الأغنية من يوتيوب، وذلك بسبب نشوب خلاف بين محمد منير وشركة "صوت الدلتا" حول حقوق الأغنية، وهو ما تسبب في حذفها من يوتيوب وإفساد فرحة جمهور منير بعودته للغناء والألبومات.

تفاصيل أزمة أغنية منير "فينك يا حبيبي"

وأصدرت شركة "صوت الدلتا" بياناً كشفت به عن تسببها في حذف أغنية "فينك يا حبيبي"، بسبب حقوق استغلال الأغنية والتي تعود إليها، حيث أنتجت الشركة الأغنية الأصلية مع المطرب الراحل بحر أبو جريشة في فترة الثمانينات، وطلبت تقاسم أرباح الأغنية على يوتيوب مع محمد منير، في الوقت الذي كشفت به جمعية المؤلفين والملحنين في مصر عن حصول منير على حقوق استغلال الأغنية من خلال كلماتها ولحنها.

وينتظر الجمهور عودة الأغنية إلى يوتيوب وحل أزمتها، وهي الأغنية الثانية في الألبوم التي يطرحها منير على يوتيوب، بعد الأغنية الأولى "باب الجمال"، والتي حققت أيضاً نجاح كبير بعد طرحها، ووصلت نسب استماعها إلى أكثر من 2 مليون في أسبوعين من طرحها، ومن المتوقع ان يستمر منير في طرح أغاني الألبوم تباعاً خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل ألبوم محمد منير الجديد

ويعود محمد منير إلى الألبومات بعد غياب سنوات، وكذلك بعد أزمته الصحية في الفترة الأخيرة، ويضم الألبوم الجديد "باب الجمال" ما يقارب 5 أغاني، بجانب "باب الجمال" و "فينك يا حبيبي" وهي: "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز وتوزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.