نور: لم أرفض تصوير أكثر من مشهد في "جمال الحريم" كما يشاع

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نور حقيقة ما يشاع حول تخوفها من تجسيد عدد من المشاهد في مسلسل "جمال الحريم، قائلًا : "بالعكس لم أرفض تصوير أي مشهد ومنذ البداية وقراءة السيناريو كنت متحمسة لكل مشهد بالعمل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنها جلست مع المخرجة للوقوف على التفاصيل، والحمد لله التعب والمجهود الذي بذلته في العمل وجدته بعد عرض المسلسل وأشاد الناس به.

وأكدت أنها سعيدة جدا بردود الفعل التي استقبلتها على العمل، مضيفة: "عدد كبير من الجمهور أرسل لى على مواقع التواصل الاجتماعي ليخبرني أن شخصيتي كانت جيدة وأديتها بشكل رائع.