ليدي جاجا وجينفير لوبيز تشاركان في حفل تنصيب بايدن

كشف القائمون على حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمجلة Variety أن النجمتين ليدي جاجا وجينفير لوبيز سوف تشاركان في الحفل.

وصرح القائمون بأن ليدي جاجا سوف تشارك في أداء النشيد الوطني الامريكي، كونها من أكثر النجوم الذين دعموا جو بايدن في حملته الانتخابية، بالاضافة الى تقديم جينفير لوبيز عرضا غنائيا.

واحتفى نجوم هوليوود بفوز جو بايدن المرشح الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية بعد تفوقه على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، المرشح الجمهوري.

ونشرت ليدي جاجا ، صورة لها عبر انستجرام وهي تحتضن جو بايدن ووجهت اليه رسالة قائلة :" جو بايدن والشعب الامريكي أنتم أعطيتم للعالم درسا في الطيبة والشجاعة لم تحدث من قبل، الحب اليك رئيسنا الجديد".

ونشرت النجمة العالمية جينفير لوبيز فيديو لها وهي تبكي بسبب فوز جو بايدن معبرة عن فرحتها بفوزه والاطاحة بـ دونالد ترامب.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة فور اعلان فوزه ،كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

وأضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".