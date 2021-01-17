كان نفسي أكون معاكم.. محمد الشرنوبي يهنئ نادر حمدي بحفل زفافه

هنأ الفنان محمد الشرنوبي الفنان نادر حمدي علي حفل زفافه ونشر صورة جديدة عبر خاصيه الاستوري علي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر في الصورة الفنان نادر حمدي وعروسته المنتجة سارة حسني أثناء زفافهم. وعلق الشرنوبي عليها قائلا: "مبرووك ، كان نفسي اكون معاكم".

واحتفل الفنان والملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي بزفافه من المنتجة سارة حسني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الشاعر تامر حسين وبعض الأصدقاء. وحضر كل من الفنان أكرم حسنى والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ ومحمد نور وتوما ومحمد سراج.

وظهر في الصورة الفنان نادر حمدي وعروسته المنتجة سارة حسني أثناء زفافهم. وعلق الشرنوبي عليها قائلا: "مبرووك ، كان نفسي اكون معاكم".

واحتفل الفنان والملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي بزفافه من المنتجة سارة حسني بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور الشاعر تامر حسين وبعض الأصدقاء. وحضر كل من الفنان أكرم حسنى والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ ومحمد نور وتوما ومحمد سراج.

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