أحمد العوضي يستعد لمسلسل ”اللى مالوش كبير” من الجيم

استعرض النجم أحمد العوضى لياقته البدنية، حيث ظهر بفورمة عالية، خلال استعداداته لمسلسل "اللى مالوش كبير" الذى يشارك به ضمن دراما رمضان 2021 أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث يجسد شخصية "سيف الخديوى".

وعلق النجم أحمد العوضى عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث ظهر بلياقه بدنية عالية، قائلا: "الخديوي هيولعها نار.. اللى مالوش كبير".

وكان كشف الفنان أحمد العوضى أنه سيؤدى شخصيته "سيف الخديوى" ضمن أحداث المسلسل الجديد "اللى مالوش كبير" أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2021، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام صورة من كواليس تصوير المسلسل، أتبعها قائلا: "سيف الخديوى.. راجل حمله على التخين والرفيع.. نمرته تعلم جواك وبراك فوقيك وتحتيك.. اللى مالوش كبير".

وبدأ النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير مسلسلهما الجديد "اللى مالوش كبير"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، فى منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب فى أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتسنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.