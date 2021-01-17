طارق صبري آخر المنضمين لمسلسل الاختيار

انضم الفنان طارق صبري لفريق عمل الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار" والمقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل.

المسلسل من بطولة الفنان كريم عبد العزيز واحمد مكى وبشرى وليلى عز العرب وآخرون، ويجسد طارق أحد الأدوار الرئيسية في العمل الذى يحمل العديد من المفاجآت.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020، وسيعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامرمرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما .