حماقي يتألق فى حفل زفاف نادر حمدي

احيا النجم الميجا استار محمد حماقى، حفل زفاف المطرب والملحن نادر حمدى على المنتجة سارة حسنى . جاء ذلك بحضور نخبة من نجوم الفن والمشاهير بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء، وكان من بينهم المنتج هانى محروس والمنتج وليد منصور والشاعر تامر حسين واحمد جمال ومصطفى حجاج ومحمد عطية وأيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وتوما وعزيز شافعى وحمدى بدر وأكرم حسنى وكريم محمود عبدالعزيز ومحمد محمود عبدالعزيز، أحمد فهمى ممدوح موسى و شيكابالا ومحمد نور وحاتم فهمى ومصطفى محفوظ.

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