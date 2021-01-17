في ذكرى وفاة فاتن حمامة.. تعرف على عدد زيجاتها

تحل اليوم ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، التي تعد واحدة من أهم فنانات السينما المصري.

فاتن حمامة تزوجت ثلاث مرات الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947 ولكن انتهت علاقتها به بعد مرور سبع سنوات على هذه الزيجة لتتزوج بعدها بعام واحد من عمر الشريف واستمرت هذه الزيجة لسنوات ولكنها انتهت بالطلاق. فاتن تزوجت مرة ثالثة من الطبيب محمد عبد الوهاب عام 1975 وعاشت معه حياة مستقرة وهادئة حتى وفاتها.

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