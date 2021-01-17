العرض المصري ”لقطة من عمري” يشارك بمهرجان قرطاج الدولي للمونودراما

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بتونس على الصفحة الخاصة بالمهرجان على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، اختيار العرض المصري "لقطة من عمري"؛ للمشاركة بالمسابقة الرسمية بالدورة الثالثة من المهرجان المقرر إقامته في الفترة من 25 إلى 28 مارس القادم.
"لقطة من عمري"عرض مصري مونودرامي، يقدم في قالب فني متطور قراءة عن أزمات الإنسان المعاصر وسيطرة الآلة والقيم المادية عليه، من بطولة وائل ذكي وإخراج محمود كحيلة.
جدير بالذكر أن فن المونودراما هو من أصعب الفنون المسرحية، خاصة أنه يقوم على أداء فردي، حيث يعد الوحيد الذي يعتمد على إمكانيات الممثل وإبرازه لكل أدواته لملء مساحة المسرح وجذب الجماهير وهو ما يمثل صعوبة.
ويعقد مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما دورته الثالثة بتونس في الفترة من 25 حتى 28 مارس القادم، بمشاركة دول: مصر و تونس و المغرب و ليبيا و العراق و الجزائر و فلسطين.
ومن المقرر أن تكون المملكة المغربية، ضيف شرف الدورة الثالثة. ويكرم المهرجان الدكتور عبد الكريم برشيد من المغرب والفنان نصير شمة من العراق والفنان الراحل شرح البال عبد الهادي من #ليبيا.
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