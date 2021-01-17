شاهد.. أنجلينا جولي تظهر مع ابنتها بالتبني في شوارع لوس أنجلوس

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية انجلينا جولي وهي تتجول مع ابنتها بالبتني "زهرة" في شوارع مدينة لوس انجلوس الأمريكية. وظهرت أنجلينا جولي مرتدية كمامة سوداء تتماشى مع إطلالتها المعتمدة على معطف اسود وبلوزة سوداء، وممسكة بيد ابنتها غير الشرعية. حسمت عارضة الأزياء نيكول بوتارلسكي حبيبة النجم العالمي براد بيت الجدل حول الأقاويل التي تتردد عن كراهيتها الشديدة للنجمة العالمية أنجلينا جولي. ونشرت نيكول بوتارلسكي صورة لها بفستان قصير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت قائلة: "لا تكرهوا أحداً".

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