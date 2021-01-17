في ذكرى ميلادها.. تعرف على رسالة داليدا الأخيرة

يحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة داليدا التي وصلت إلى العالمية بأعمالها الفنية المميزة .
داليدا ولدت 17 يناير 1933 ورحلت 3 مايو 1987 تاركة خلفها أكثر من 500 أغنية ناجحة.
حياة داليدا كانت مثيرة للجدل بسبب زيجاتها وعلاقاتها العاطفية التي لم تدم لأسباب عديدة منها انتحار أحد أزواجها لشعوره بالإحباط وخيانة آخر لها .
داليدا توفيت منتحرة بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة وقبل وفاتها تركت رسالة قالت من خلالها :" سامحوني الحياة لم تعد تحتمل" .
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