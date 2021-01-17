مادلين طبر: التكريمات تحملني المسئولية لتقديم الأفضل..والأدوار الناجحة تبقى في ذاكرة المشاهد

أعربت الفنانة مادلين طبر، عن سعادتها بتكريمها بمهرجان أوسكار العرب 2021 الذي أقيم مؤخرًا تحت رعاية وزارة الثقافة الليبية والاتحاد العربي للثقافة وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، كأفضل فنانة لهذا العام، حيث تسلمت أوسكار "المبدعين العرب" تقديرًا لمسيرتها الفنية وتقديمها لأعمال درامية هادفة.
وقالت مادلين طبر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أي تكريم تحصل عليه يضعها في موضع المسئولية ويدفعها لتقديم الأفضل دائمًا، مؤكدة حرصها الدائم على التنوع والاختلاف بعيدًا عن الأدوار النمطية، لافتة إلى أن الأدوار الناجحة هي التي تبقى في ذاكرة المشاهد وتستمر مع الجمهور.
وأشارت إلى أنها انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "روح"، وأنه سيتم تحديد موعد طرح العمل في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج وتنفيذ البوستر الدعائي، لافتة إلى أن الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والتشويق والإثارة ويعتمد على أعمال الجرافيكس.
وأضافت أنها تحمست للمشاركة في فيلم "روح"، لكونه تجربة شبابية جديدة، تدور أحداثه في إطار تشويقي حول قصة رعب، وهذه النوعية من الأعمال الفنية باتت مطلوبة لدى الكثير من الشباب.
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